تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في وفاة طفل بحديقة الهدية ببريدة

محاسبة كل من يثبت تقصيره..
شكل أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة وفاة طفل بحديقة الهدية بمدينة بريدة .
وقد أصدرت أمانة القصيم بيانًا حول ذلك جاء فيه: شكّل أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة وفاة طفل بحديقة الهديه بمدينة بريدة.
ووجه أمين منطقة القصيم بأن تتولى اللجنة التحقيق العاجل بشأن الحادث، وسرعة رفع النتائج واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، بحق من يثبت تقصيره من كل الجهات ذات العلاقة.
وجاء في البيان تقدم أمين منطقة القصيم باسمه وباسم منسوبي الأمانة، بخالص التعازي لعائلة الطفل.
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