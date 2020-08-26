لماذا تزايدت إصابات كورونا في بعض دول العالم؟.. «الصحة» تُجيب

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية أسهم في تزايد الإصابات في بعض دول العالم، والتي أبرزها التقيد بلبس الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن المزدحمة.

وجدد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنونها حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اقرأ أيضًا:

ردًا على مزاعم التواصل الاجتماعي.. الصحة تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا مرتين