بحي المحجر..

اندلع حريق في مستودع أقمشة في أحد أحياء جدة، فيما تباشر فرق الدفاع المدني إخماد النيران. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «إن مدني جدة يباشر حريقًا اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر ، وما زالت الفرق تعمل لإخماد الحريق». Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. إخماد حريق في مركز تجاري للأثاث بنجران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق بمستودع أقمشة في جدة.. والدفاع المدني يباشر إخماد النيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.