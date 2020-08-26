بالخطوات تعرف على طريقة التفعيل وكلمة السر وموعد الدخول.. إيضاحات مهمة من التعليم حول منصة مدرستي.. وما يجب فعله حال عدم ظهور البيانات

بيَّنت وزارة التعليم، طريقة الحصول على بيانات الدخول إلى منصة «مدرستي» من خلال اسم المستخدم للطالب والطالبة وقائد المدرسة.

وقالت الوزارة، عبر إنفوجراف، بموقع «تويتر»، للحصول على بيانات الدخول على منصة مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ يرجى الدخول على موقع توكلنا، وتسجيل الحساب به، واختيار «بيانات مدرستي» من خلال القائمة الجانبية، ليظهر بذلك اسماء حسابات الدخول.

وأضافت الوزارة، أنه بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر عن طريق موقع توكلنا؛ يتطلب تفعيل حسابك في مايكروسوفت ومنصة مدرستي لمرة واحدة فقط؛ بتسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت، وإدخال حساب المستخدم الموجود في «توكلنا»، وإدخال كلمة المرور المرسلة من توكلنا، مع ملاحظة أنه عند التسجيل لأول مرة ستظهر للمستخدم شاشة تطلب منه بعض المعلومات.

وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني لتأكيد الحساب، ثم يتم اختيار رمز الدولة من القائمة (المملكة العربية السعودية) ثم إدخال رقم الجوال بدءًا من 5 ودون إضافة أصفار، ويلي ذلك اختيار (تيكيست مي) للحصول على رسالة برمز التفعيل، ثم إدخال رقم التفعيل المستلم بالرسالة المرسلة، وبذلك يكون الحساب تم تفعيله.

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وشددت وزارة التعليم على أنه نظرًا لاستمرار عملية تحديث البيانات الخاصة بالجداول وربط الطلاب والطالبات بفصولهم الافتراضية في منصة مدرستي، وفي حال عدم ظهور تلك البيانات؛ يمكن الدخول في وقت آخر إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث.

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