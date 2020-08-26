استمرار تأثر المرتفعات..
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقريرها لطقس غد الخميس، استمرار هبوب الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتكون السحب الرعدية الممطرة في 9 مناطق بالمملكة.
ووفق تقرير «الأرصاد»، فإنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران. وكذلك على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة، مستمرة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.
وأوضح أن البحر الأحمر، يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة ١٨ -٤٠ كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وبحسب التقرير، يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مختلف المناطق:
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخميس: رياح مثيرة للغبار وسحب ممطرة في 9 مناطق.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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