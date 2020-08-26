هل حدثت تحورات لفيروس كورونا أدت إلى ضعفه وقدرته على الانتشار؟.. الصحة تُجيب

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، رصد تراجعًا نسبيًّا بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، فضلًا عن استقرار أعداد الحالات الحرجة.

وقال متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إن جميع تلك الأمور مبشرة، مشيرًا إلى أن أسباب الانخفاض بأعداد المصابين أتت بإتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتوفير الخدمات وسبل الوصول إليها، وقوة منظومة الخدمات العلاجية وتقديمها لمن يحتاجونها، وتوفيرها للجميع من مواطنين ومقيمين، والتمسك المجتمعي وقيام الجميع بمسؤوليته وواجباته بشأن الوقاية.

وحول طبيعة فيروس كورونا وأنماطه، أوضح أنه لم يثبت علميًّا، وجود تحورات مؤثرة على الفيروس، تكون قد أدت إلى انخفاض قوته أو قدرته على الانتشار؛ لذلك يجب الاستمرار في التمسك بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وكل ما تم إتباعه من الضوابط التي أدت إلى النجاحات التي نجني ثمارها اليوم.

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كانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 310836، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 284945، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3755 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة، و1013 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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