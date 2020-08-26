الدفاع المدني نفى وقوع إصابات..
كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، عن تطورات الحريق الذي اندلع بعدد من المستودعات بحي المحجر.
وقال القرني: إن مركز العمليات الامنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (15:09) يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع.
وأضاف: أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بمكة المكرمة، أنه بالوصول اتضح ان الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات؛ حيث عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعًا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة وما زالت الفرق تعمل على إخماد الحريق بشكل تام.
وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع، ولم تسجل إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر عزل المنطقة منعًا للانتشار.. تعرف على تطورات حريق مستودعات جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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