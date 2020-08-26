«أبشر» تُجدد تذكير المقيمين اليمنيين بإجراءات تمديد الزيارات العائلية

جدَّدت منصة أبشر تذكير اليمنيين المقيمين في المملكة، بإجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بشكل إلكتروني.

جاء ذلك ردًا من المنصة على استفسار تلقته من أحد المقيمين بشأن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية لليمنيين عبر الإنترنت.

وقالت المنصة: إنه يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لتجديد التأشيرة، اختيار أيقونات «خدماتي- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات» ومتابعة المديرية العامة للجوازات وشرح الملاحظة التي تواجه المستفيد بمنصة أبشر وإرسال الطلب.

وللتجديد يتم الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا):

