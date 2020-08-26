زيادة عمليات التوثيق العدلية و3 مناطق تتصدر

كشفت وزارة العدل من خلال تقرير -اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه- أن حجم التوثيق الشهري في شهر ذي القعدة من العام الماضي 1441 بلغ 446.526 عملية توثيق بزيادة قدرها 21 % عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من عام 1440، التي سجلت 369.550 عملية توثيق.

توثيق الوكالات والإقرارات

أوضح التقرير أيضا أن طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات شكلت نسبة 46 % من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار نسبة 41 % منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 13 %، وشكلت عمليات التوثيق الإلكترونية نسبة 51 % من إجمالي عمليات التوثيق.

3 مناطق في الصدارة

استحوذت كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 80 % من طلبات التوثيق المنجزة. وتراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة اثني عشر شهرا في جميع مناطق المملكة بين 50 ألفا و 446 ألف طلب توثيقي.

وأضافت الوزارة أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والوكالات والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وتنقسم أعمال التوثيق التي ترد لكتابات العدل والجهات الأخرى إلى التوثيق على العقار، وتوثيق الوكالات، وتوثيق الإقرارات وغيرها، وتوثيق عقود الشركات.