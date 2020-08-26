توثيق الوكالات والإقرارات
أوضح التقرير أيضا أن طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات شكلت نسبة 46 % من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار نسبة 41 % منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 13 %، وشكلت عمليات التوثيق الإلكترونية نسبة 51 % من إجمالي عمليات التوثيق.
3 مناطق في الصدارة
استحوذت كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 80 % من طلبات التوثيق المنجزة. وتراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة اثني عشر شهرا في جميع مناطق المملكة بين 50 ألفا و 446 ألف طلب توثيقي.
وأضافت الوزارة أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والوكالات والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وتنقسم أعمال التوثيق التي ترد لكتابات العدل والجهات الأخرى إلى التوثيق على العقار، وتوثيق الوكالات، وتوثيق الإقرارات وغيرها، وتوثيق عقود الشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة عمليات التوثيق العدلية و3 مناطق تتصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.