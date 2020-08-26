4 سماعات خارجية و 4 درجات حدا أعلى لمكبرات المساجد4

وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض جميع أئمة ومؤذني المساجد والجوامع بالالتزام بالاقتصار عدد سماعات مكبرات الصوت بالمساجد على 4 سماعات فقط وإزالة ما زاد عليها، وضبط أجهزة مكبرات الصوت على درجة 4 كحد أقصى، ومراعاة إغلاق السماعات الخارجية عند الدروس والمحاضرات، والتأكيد على أن مسؤولية ذلك تقع على إمام ومؤذن المسجد، وأنه ستتم متابعة ذلك والرفع عن المخالف.

جاء ذلك في سياق تعميم حديث وجهه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور علي بن سالم الحارثي لمديري الإدارات المعنية بشؤون المساجد بالمنطقة، وشدد خلاله على ضرورة التأكيد على جميع أئمة ومؤذني المساجد والجوامع بالإلتزام بالإقتصار على 4 سماعات خارجية فقط وإزالة مازاد عليها، وضبط أجهزة مكبرات الصوت على درجة 4 كحد أقصى، ومراعاة إغلاق السماعات الخارجية عند الدروس والمحاضرات، والتنبيه على منسوبي المساجد بأن مسؤولية ذلك تقع على إمام ومؤذن المسجد، وأنه سيتم متابعة ذلك والرفع عن المخالف.

ولفت الدكتور الحارثي أن التعميم جاء بسبب كثرة الملاحظات الواردة للفرع في موضوع ارتفاع درجة الصوت الخارجي للمساجد وما يسببه ذلك من إزعاج للمجاورين وتداخل أصوات المساجد.

إجراءات جديدة لمكبرات الصوت بالمساجد

* الاقتصار على 4 سماعات من مكبرات الصوت وإزالة ما يزيد على ذلك

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* مراعاة إغلاق السماعات الخارجية عند الدروس والمحاضرات

* التأكيد على أن مسؤولية ذلك تقع على إمام ومؤذن المسجد

* متابعة تطبيق الإجراءات والرفع عن المخالفين