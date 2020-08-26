للمرة الأولى الطلاب يستعجلون كتبهم المدرسية

تسببت جائحة فيروس كورونا الجديد في عدد من المظاهر الغريبة على الواقع التعليمي بالمملكة، ومن ضمن هذه الأمور أنه للمرة الأولى نجد الطلاب والطالبات هم من يسعون وراء جلب كتبهم المدرسية بسبب بقائهم في منازلهم وتحول العملية التعليمية إلى إلكترونية وعن بعد خوفا على سلامتهم.

توزيع حسب المراحل

حضر الطلاب بداية من الأسبوع الجاري لمدارسهم لاستلام الكتب والبحث عن إجابات لبعض استفساراتهم، في حين عمدت بعض المدارس إلى توزيع طلابها حسب الأيام للحضور واستلام الكتب مقسمة حسب المراحل وذلك وفقا للاشتراطات الصحية والطبية الواجب توفرها في المدارس حرصا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك الطاقم التعليمي في المدرسة.

واستلم عدد من طلاب المدارس في المدينة المنورة كتبهم المدرسية مطلع الأسبوع الجاري، وبدأ التسليم للمدارس الابتدائي والمتوسط هذا الأسبوع، في حين بدأ طلاب الثانوية أمس استلام كتبهم، وذلك بعد جدولة توزيع المناهج الدراسية على المدارس واستلامها وفق خطة إدارة التعليم في المدينة المنورة، وشهد الأسبوع الجاري والمقرر لعودة المعلمين قبل عودة الطلاب في الأسبوع المقبل حضور الطلاب بحثا عن المناهج الدراسية واستلامها قبل موعد عودتهم، وكذلك الاستفسار عن طريقة التعليم عن بعد ومنصة مدرستي وكيفية التواصل مع المدرسة عند الضرورة.

إقرار بدخول مدرستي

في حين وضعت بعض المدارس إقرارا على طلابها عند استلام الكتب بالتعهد بالالتزام بدخول منصة «مدرستي» بشكل يومي حسب توجيه وزارة التعليم حسب الجدول أو مراجعة المدرسة يوما واحدا عند التعذر للدخول والإقرار بحل الواجبات والمهام المطلوبة والمسندة للطالب.

تعليمات وضعتها بعض المدارس لطلابها

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استلام كامل كتب المقررات المدرسية حسب الخطة المسجلة في نظام نور

التبليغ بضرورة الالتزام بدخول منصة مدرستي بشكل يومي حسب توجيه وزارة التعليم

تحمل كامل المسؤولية في حال عدم التزامي بدخول منصة مدرستي

تم التبليغ بأنه عند عدم المقدرة على الدخول للمنصة يتم مراجعة المدرسة والتنسيق مع الوكيل

استلام جدول الحصص الأسبوعي