الأرض والتراث يعيد لسوق سبت تنومة وهجه

انطلق مهرجان الأرض والتراث الأول بمحافظة تنومة كآخر فعالية لصيف هذا العام وبتنظيم من بلدية المحافظة والذي شهد إقبالا كثيفا منذ افتتاحه حيث شاركت فرقة تنومة الشعبية في تأدية عرض فلكلوري لبداية المهرجان.

نظرة الزوار

في جولة ميدانية التقت «دوت الخليج» بعدد من المواطنين الذين اتفقوا على الإقبال المتميز من زوار المهرجان والفرصة الجيدة لبعض المزارعين وأصحاب المتاحف ومقتني الأدوات التراثية في مكان يشكل العمق التاريخي لتنومة في مجال التسوق وهو سوق السبت، وأضاف نايف الشهري شاهدت متسوقين كُثرا يقتنون ما يناسبهم من المعروضات حيث كانت الأسعار جيدة، وهناك تنوع في المحاصيل خصوصا من أنواع (البُر) القمح البلدي والخضروات والفواكه ويرى الشهري أن المهرجان ناجح بكل المقاييس وهو عودة مميزة لسوق السبت الشهير.

التوقيت والمنتوجات

أما المواطن محمد عبدالرحمن الشهري الذي أثنى على فكرة المهرجان ومسماه وحتى اختيار مكانه ولكنه يرى أن موعد المهرجان كان سيئا حيث يقول لـ»دوت الخليج» هناك إشكالية في اختيار موعد المهرجان فلم توفق الجهة المنظمة في اختيار الوقت لأنه لم يتوافق مع وقت الحصاد حيث نفذت الكثير من المحاصيل الزراعية في تنومة لتأخر الوقت واستهلاكها في بداية موسم الصيف. وأضاف الشهري أن الزائر في الوهلة الأولى يعتقد أن المهرجان مخصص للأسر المنتجة وما تقدمه هذه الأسر من أنواع الطعام والشراب لكثرة المعروض من هذه الأسر وقلة المحاصيل الزراعية التي بُني المهرجان على أساس توفرها وتنوعها في محافظة تنومة.