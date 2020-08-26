184 قاعة دراسية بمجمع كليات البنات بمحلية جازان

وقف رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على مشروع مجمع كليات البنات بمحلية، واطلع على أعمال التجهيز والتأثيث وحجم الإنجاز في مرافق المجمع بحضور وكلية الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، وعميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، والمشرف على إدارة التشغيل والصيانة الأستاذ حسين قصادي، وعدد من مسؤولي الإدرات المعنية، الجدير بالذكر أن مجمع كليات البنات بمحلية يعد من أكبر المشاريع المعمارية بجامعة جازان من حيث السعة والمساحة والاستيعاب بعد مشروع المدينة الجامعية.

ويتسع المشروع لـ15 ألف طالبة، ويضم 4 كليات هي: كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 12 إدارة و5 عمادات مساندة، ومركزا للابتكار وريادة الأعمال ومعهدا للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملا، و20 قاعة للتدريب وعقد الورش. وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وقف على مشروع مجمع كليات البنات بمحلية في زيارته لمنطقة جازان، منوها بما بذلته إدارة الجامعة من جهود في تخطي التحديات لإنجاز المشروع.