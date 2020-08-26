184 قاعة دراسية بمجمع كليات البنات بمحلية جازان

ويتسع المشروع لـ15 ألف طالبة، ويضم 4 كليات هي: كلية العلوم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية التصميم والعمارة، والبرنامج الصحي المشترك، إلى جانب 12 إدارة و5 عمادات مساندة، ومركزا للابتكار وريادة الأعمال ومعهدا للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية، و83 معملا، و20 قاعة للتدريب وعقد الورش. وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وقف على مشروع مجمع كليات البنات بمحلية في زيارته لمنطقة جازان، منوها بما بذلته إدارة الجامعة من جهود في تخطي التحديات لإنجاز المشروع.
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