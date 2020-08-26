إغلاق 15 منشأة بمعابدة مكة

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 145 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية خلال يوم الثلاثاء، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث الشنبري، أنَّ الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 15 منشأة تجارية وغذائية، وإشعار 34 منشأة مخالفة ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى مُصادرة 150 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، وجرى التعامل معها حسب المتبع.

كما قامت الفرق الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات، في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون ومصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة.