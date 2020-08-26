تحديث بيانات 370 ألفا من مستفيدي الضمان

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم، مشيراً إلى أن عملية التحديث الإلكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى أكبر عدد منهم، وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.
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