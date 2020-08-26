عزل 14 برجا للاتصالات عن الخدمة ببارق

عقد محافظ بارق مفرح البناوي في مكتبه، أمس، اجتماعا لتحسين الخدمة وحل مشاكل انقطاعات شبكة الاتصالات وضعفها في المحافظة والمراكز التابعة لها. وحضر الاجتماع ممثل المحافظة للتثمين عبدالرحمن الأحمري ورئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن ورئيس المجلس البلدي سلطان البارقي ونائب شركة الكهرباء محمد الربعي وممثل شركة الاتصالات السعودية علي عسيري ومدير شركة توال بالمنطقة الجنوبية المهندس علي القرني.

وأوضح المحافظ أن شكاوى المواطنين وتذمرهم كثيرة بسبب ضعف شبكة الاتصالات وكثرة انقطاعاتها وأن المرحلة المقبلة لا تتحمل هذه الانقطاعات لبدء السنة التعليمية التي ستكون عن بعد وتتوجب توفر شبكة اتصالات جيدة.

عزل 14 برجا

شرح ممثل شركة الاتصالات السعودية علي عسيري بعض خدمات الاتصالات في المحافظة والمراكز التابعة، وأشار إلى أن الشركة تعمل على تأهيل الأبراج لتوفير الخدمات بشكل إيجابي دائم، كاشفا عن أن المعوقات التي تواجههم هي وعورة الطرق المؤدية للأبراج التي تسببت في عزل 14 برجا عن الخدمة وهناك 21 برجا تعمل على مولدات بالديزل.

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مسح الطرق المؤدية للأبراج

أكد رئيس البلدية ما تقوم به البلدية من جهود في مسح الطرق المؤدية للأبراج في وقت سابق وأن البلدية مستعدة بالمعدات في مسح أي طريق يتطلب ذلك، بعدها تم تحديد الأبراج الأكثر تأثرا وتمثلت في 6 مواقع واتفق الجميع على أن يكون لها حلول عاجلة بتعبيد الطرق ومسحها من قبل البلدية وإيصال التيارات الكهربائية للأبراج من قبل شركة الكهرباء وذلك لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة واستقرار الخدمة بشكل دائم.

بعد ذلك تمت مناقشة المحور الآخر من الاجتماع المتمثل في تثمين مواقع الأبراج والاستثمارات بها ووضع حلول ونسب استثمار مناسبة فيما بين شركة الاتصالات والبلدية وتقرر أن يكون هناك اجتماع آخر في شهر ديسمبر المقبل لمتابعة ما حدث في تحسين جودة الخدمة.