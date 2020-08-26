الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير البنجلاديشي

نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام عبدالكريم القين في ديوان وزارة الخارجية بالرياض أمس، سفير جمهورية بنجلاديش المعين لدى المملكة محمد جاويد، وتسلم القين نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونقل القين تمنيات وزير الخارجية للسفير البنجلاديشي بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب.
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