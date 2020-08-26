مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور بالمحافظات اليمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 4,500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 4,500 أسرة. كما وزع المركز 1,494 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,494 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 491 مشروعًا. كما وزع المركز 920 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 920 أسرة.

مكافحة حمى الضنك

دشن المركز بالتعاون مع مؤسسة العون، أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية البريقة في محافظة عدن، وتستمر الحملة 5 أشهر يستفيد منها نحو 861,719 فردا.

وثمن مدير مكتب وزارة الصحة العامة بمديرية البريقة فهد العلوي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في حملة الرش الضبابي واستجابته السريعة في النزول للمواقع المستهدفة عقب ظهور حالات مصابة بحمى الضنك في منطقة رأس عمران بالمديرية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن في يوليو الماضي مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الذي سيتم من خلاله تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط للمياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الضنك.

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خدمات طبية

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات، أمس، 390 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 70 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 47 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 60 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضاً، وراجع 11 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 53 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 29 مريضاً، كما تم عمل 95 تحليلاً لـ34 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 21 صورة أشعة لـ13 مريضاً، كما تم إعطاء 105 لقاحات لـ38 مريضاً، واستقبلت عيادة التغذية 12 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 169 وصفة طبية.