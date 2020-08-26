1000 ريال غرامة استخدام الشيشة في المتنزهات

أكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي لـ»دوت الخليج» أن قيام الشخص باستخدام الشيشة أو إشعال النار في الأماكن التي يمنع فيها إشعال النيران يعرض الشخص لغرامة تقدر بـ1000 ريال. وأكد أن البلدية تمنع إشعال النار في الحدائق والمتنزهات العامة والكورنيش حرصا منها على المحافظة على الممتلكات العامة وعدم التسبب في إتلافها وحفاظا على الصحة العامة لمرتاديها حيث يقوم مراقبو البلدية بالتنبيه أولا قبل تطبيق أي إجراء آخر.

إضافة إلى ذلك توجد لوحات إرشادية تبين ذلك علما أن البلدية خصصت مواقع الشواء حرصا منها على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين وتأمل البلدية من الجميع المحافظة على الممتلكات، داعية في الوقت نفسه الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز البلاغات 940.