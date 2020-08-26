10 حدائق في الدمام بنهاية 2020

تواصل أمانة المنطقة الشرقية العمل على إنهاء 10 حدائق في مدينة الدمام، والمتوقع افتتاحها نهاية العام الحالي 2020، وذلك في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الحدائق التي سيتم افتتاحها تتوزع في أحياء مختلفة في الدمام، وهي حديقة العنود بمساحة 3400 م2، وحديقة الجلوية بمساحة 1600 م2، وحديقة طيبة بمساحة 3700م2، وحديقة المحمدية بمساحة 1800م 2، وحديقة النورس بمساحة 3900 م2، وحديقة العزيزية بمساحة 3200 م2، وحديقة الشعلة بمساحة 1800 م2، وحديقة المنتزه بمساحة 10150 م2، وحديقة الواحة بمساحة 1300 م2، وحديقة الفرسان بمساحة 1600 م2، موضحا أنها تتميز بوجود المسطحات الخضراء من خلال زراعة أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات.

ونوه إلى أن الأمانة راعت العديد من الجوانب في إنشاء الحدائق عبر تخصيص مناطق ألعاب الأطفال، واختيار بعض الألعاب الخاصة بذوي الإعاقة والتنمية الذهنية، وتركيب أرضيات مطاطية للمحافظة على سلامة الأطفال، وتصميم مداخل خاصة للحدائق تسهل ممارسة الأنشطة بداخلها، وتثبيت مجسمات أرضية استرشاديه وتحذيرية تراعي فيها ذوي الإعاقة البصرية تدلهم على المسارات داخل الحديقة.