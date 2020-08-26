رمان سراة عبيدة يجذب الزوار

تحسين حضاري
أكد رئيس بلدية سراة عبيدة بدر بن محمد الطلحية في تصريح لـ»دوت الخليج» أن فكرة المهرجان من توجيه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بإقامة مهرجان للرمان وذلك ضمن خطة تحسين المشهد الحضري الذي يعتني بإبراز المزايا النسبية لجميع محافظات منطقة عسير.
تجهيزات ومنتجات
قامت البلدية بتجهيز الموقع الحالي للمهرجان بتركيب 50 مظلة وتوفير 120 حوضا مزروعا فيه أشجار رمان وتجهيز مقرات لعرض مشاركات الجهات الحكومية ونشامي الحي ومخيم للضيافة وتوفير 6 بوثات للأسر المنتجة.
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