رمان سراة عبيدة يجذب الزوار

ظفر مهرجان الرمان في محافظة سراة عبيدة بنسخته الأولى بوجود حضور كبير، عصر أمس، حيث تعتبر المحافظة رافدا اقتصاديا في زراعة الرمان الذي اشتهرت به، لذلك حرصت المحافظة، على أن يكون هناك مهرجان باسم أحد المراكز التابعة للمحافظة وهو «مركز جوف آل معمر» ويتوفر في المهرجان كميات كبيرة من أفضل أنواع الرمان.

تحسين حضاري

أكد رئيس بلدية سراة عبيدة بدر بن محمد الطلحية في تصريح لـ»دوت الخليج» أن فكرة المهرجان من توجيه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بإقامة مهرجان للرمان وذلك ضمن خطة تحسين المشهد الحضري الذي يعتني بإبراز المزايا النسبية لجميع محافظات منطقة عسير.

تجهيزات ومنتجات

قامت البلدية بتجهيز الموقع الحالي للمهرجان بتركيب 50 مظلة وتوفير 120 حوضا مزروعا فيه أشجار رمان وتجهيز مقرات لعرض مشاركات الجهات الحكومية ونشامي الحي ومخيم للضيافة وتوفير 6 بوثات للأسر المنتجة.