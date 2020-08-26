توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية وجامعة مقرن

شهد نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية بينبع وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لدعم وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الكيانين في عدد من مجالات التعاون المشتركة بينهما، وذلك في مقر مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة ينبع. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني، ومن جانب جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الدكتور نبيل الراجح. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والعلمية والتقنية والبحثية والتدريبية والتطويرية، بالإضافة إلى تفعيل أطر التعاون في برامج الشراكة المجتمعية والتبادل المعرفي بين الطلاب، فيما يخدم المجال الصناعي والتدريبي والثقافي والتطويري. وتدعم المذكرة التي تمتد على مدار 5 سنوات، برامج الخدمة وتعزيز الوعي المجتمعي، وإعداد مجموعة من البرامج التثقيفية المعنية بتعزيز هذا الجانب، فضلاً عن خدمات التدريب المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي وتنمية الأوقاف والاستثمارات التعليمية.



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