120 متدربة في لقاء مهارات تبسيط التعليم عن بعد

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة اللقاء التدريبي "مهارات تبسيط التعليم عن بعد" والذي نفذته مديرة إدارة الطفولة المبكرة زكية مساعد الصبحي. واستهدف اللقاء 120 متدربة من قائدات المدارس والوكيلات والمشرفات التربويات، وذلك بهدف تدريبهن على مهارات التعليم عن بعد من خلال برنامج الزوم وتوضيح مفهوم التعليم عن بعد وتاريخه ومبادئه وتقنياته واستعراض شروط التعليم عن بعد ووسائله ومتطلباته وشروط نجاحه وكيفية استخدام برنامج الزوم. وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي منصة مدرستي تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد حفاظاً على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، وحيث إن هذه البرامج التدريبية المميزة تُمكّن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم. من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أنّ هذه البرامج التدريبية عن بُعد؛ انطلقت بمشاركة 13.000 معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.



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