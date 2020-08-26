السعودية اليوم / لبنان تسجّل 561 إصابة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 561 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 14248 حالةً، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 3955 حالة، مبينةً زيادة عدد حالات الوفيات إلى 139 حالة وفاة.

// انتهى //

22:35ت م

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بيروت 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 561 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم.وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 14248 حالةً، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 3955 حالة، مبينةً زيادة عدد حالات الوفيات إلى 139 حالة وفاة.// انتهى //22:35ت م0224

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