السعودية اليوم / جامعة جدة توقّع اتفاقية تعاون مع منصة "كورسيرا" لتعليم منسوبيها وتدريبهم



جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

وقّع معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم مذكرة تفاهم مع منصة (كورسيرا) للتعليم والتدريب ممثلة في الرئيس التنفيذي للانتربرايز السيد انتوني تاتراسل ومنسق المنصة للعلاقات الدولية السيد بيدروا مورا، بحضور عميد مصادر المعرفة بالجامعة الدكتور جلال العويبدي، وذلك عبر الشبكة الإلكترونية "عن بعد".

وتهدف المذكرة إلى توفير التعليم والتدريب عن بعد لمنسوبي جامعة جدة التي تقوم من جانبها بمساعدة المنصّة في تقديم كورسات باللغة العربية على أن يجري البدء في تفعيل الاتفاقية مع بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأكّد رئيس الجامعة أنّ توقيع الاتفاقية مع منصة كورسيرا يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك في تطوير كورسات باللغة العربية للمنصّة والاستفادة من البرامج التعليمية الموجودة على المنصّة من قبل منسوبي الجامعة في مجال التعليم والتدريب عن بعد.

// انتهى //

22:20ت م

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