السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي برؤساء الجامعات ويناقش زيادة القبول في عدد من التخصصات وفتح برامج التعلّم الإلكتروني في خمس جامعات



الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

عقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اجتماعاً مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمناقشة استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي أن الاجتماع ناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

وناقش الاجتماع خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محلياً، الذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميّز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.

كما اُستعرض خلال الاجتماع الخطة التنفيذية الموحّدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، حيث وجّه معالي وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في خمس جامعات، حيث نُوقشت محاور الخطة ومتطلباتها ومعايير ضمان الجودة وفق حوكمة بين الجامعات، ووزارة الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تناول عرضاً عن الخطة التطويرية للسنة التحضيرية،شملت تحليل الوضع الراهن، وأثره على نواتج التعلّم، وعرضاً عن دور الجامعات في تغيير ثقافة المجتمع وعلى وجه الخصوص دور الأسرة ومسؤوليتها تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

// انتهى //

22:16ت م

0220



الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسعقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اجتماعاً مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمناقشة استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد ، وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي أن الاجتماع ناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.وناقش الاجتماع خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محلياً، الذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميّز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.كما اُستعرض خلال الاجتماع الخطة التنفيذية الموحّدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، حيث وجّه معالي وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في خمس جامعات، حيث نُوقشت محاور الخطة ومتطلباتها ومعايير ضمان الجودة وفق حوكمة بين الجامعات، ووزارة الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تناول عرضاً عن الخطة التطويرية للسنة التحضيرية،شملت تحليل الوضع الراهن، وأثره على نواتج التعلّم، وعرضاً عن دور الجامعات في تغيير ثقافة المجتمع وعلى وجه الخصوص دور الأسرة ومسؤوليتها تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.// انتهى //22:16ت م0220

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