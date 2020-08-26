السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1336 إصابة و 29 وفاة بفيروس كورونا



الرباط 07 محرم 1442 هـ موافق 26 اغسطس 2020 م

سجّلت المغرب 1336 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 55864 , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 984 حالة وفاة .

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 40586 حالة .

//انتهى//

22:14ت م

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الرباط 07 محرم 1442 هـ موافق 26 اغسطس 2020 مسجّلت المغرب 1336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 29 حالة وفاة اليوم.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 55864 , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 984 حالة وفاة .وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 40586 حالة .//انتهى//22:14ت م0218

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