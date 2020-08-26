السعودية اليوم / تعليم تبوك يفعّل خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري



تبوك 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخدمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم تبوك الدكتور يحي العطوي أن إدارة تعليم تبوك هدفت من خلال خدمة الهاتف الاستشاري لتلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترة التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن فريق العمل سيواصل أعماله للهاتف الإرشادي والاستشاري خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 صباحاً.

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20:55ت م

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