السعودية اليوم / الأردن تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 07 محرم 1442هـ الموافق 26 اغسطس 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينتي إربد والزرقاء، مبينا في نفس الوقت تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1355 .

من جهته أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة المقبل في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، مرجعا السبب إلى استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظتين.

// انتهى //

19:11ت م

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عمّان 07 محرم 1442هـ الموافق 26 اغسطس 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1756 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينتي إربد والزرقاء، مبينا في نفس الوقت تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1355 .من جهته أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة المقبل في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، مرجعا السبب إلى استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظتين.// انتهى //19:11ت م0189

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