شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقبال أمير الشرقية لها.. تعرف على القنصل الأمريكي الجديد بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات « السعودية – الأمريكية» تشهد تطوراً في مختلف المجالات، ومزيداً من التقدم والازدهار، ولعل اللقاءات المباشرة بين مسؤولي البلدين تؤكد عمق التعاون والعمل المشترك، آخرها لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، مع القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي، التي قدمت للسلام على سموه بعد تعيينها في منصبها.. فمن تكون «بعزاوي»؟

«بعزاوي» لديها خبرة تزيد عن 20 عامًا كدبلوماسية أمريكية. عملت مؤخرًا كرئيسة القسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن ومقيمة في الرياض، وقبل ذلك كانت رئيسة القسم السياسي والاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في كل من بربادوس وشرق البحر الكاريبي حيث عملت أيضًا كنائب رئيس البعثة بالنيابة.

كما مثلت الولايات المتحدة الأمريكية كدبلوماسية في كل من الإكوادور وهندوراس والجزائر وبصفتها الخبيرة الاقتصادية الأمريكية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، فرنسا. وأيضا عملت في وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن كخبيرة اقتصادية دولية في كل من مكتب السياسة النقدية ومكتب سياسة العقوبات الاقتصادية في مكتب الشؤون الاقتصادية، وحصلت على عديد من جوائز وزارة الخارجية لعملها في تيغوسيغالبا وباريس وبريدجتاون والجزائر والرياض.

أكملت «بعزاوي» شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية والأدب الإسباني والدراسات الأيبيرية من جامعة ويسكونسن في ماديسون، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية كينيدي للحكومة في جامعة هارفارد. وهي من جينسفيل، ويسكونسن ومتزوجة من ماهر الدين بعزاوي وهو تونسي أمريكي.