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احتراق مركبة في طريق الهدا يعرقل حركة المرور
متابعات الخليج 365 - الطائف
اندلع حريق، مساء اليوم الأربعاء، في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما أدى إلى عرقلة حركة السير على الطريق.
وباشرت آليات الدفاع المدني، حيث أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير.
وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.
ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.
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