الضمان الاجتماعي لمستفيدي الرياض: سارعوا بتحديث بياناتكم

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت مكاتب الضمان الاجتماعي، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، من تحديث البيانات الشخصية لـ370579 حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، منها 355121 طلبًا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقر فروع مكاتب الضمان.

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وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقية مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى المسارعة في تحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الضمان بحسب الاحتياج ومدى انطباق الشروط عليهم، مشيرًا إلى أن عملية التحديث الإلكتروني لبيانات المستفيدين تتيح الوصول إلى أكبر عدد منهم وتسهل إجراءات التواصل والتعامل معهم.

يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت خطوات تحديث البيانات إلكترونيًّا لمستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي: الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من الرابط التالي (بالضغط هنا).

ولتحديث البيانات يتم اختيار الملف الشخصي، ثم اختيار تحديث البيانات، ومراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية، وأخيرًا إرسال الطلب.

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