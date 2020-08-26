محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 9 حالات وفاة في يوم سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة. وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة. وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء. 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 09:48 PM Advertisements تسجيل 9 حالات وفاة في يوم 391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619 391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619 سجلت الجزائر 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع العدد إلى 42.619 حالة. وبين المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن اللجنة سجلت 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.465 حالة وفاة. وأضاف أن 299 شخصاً غادوا المستشفيات بعد شفائهم؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات، التي تماثلت للشفاء إلى 29.886 حالة شفاء. الكلمات المفتاحية ، 391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 391 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 42.619 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.