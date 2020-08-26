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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 177 ألفًا و759 حالة بزيادة 1.142 وفاة جديدة.
وأوضح المركز أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى خمسة ملايين و752 ألفًا و653 حالة، بزيادة 37.086 إصابة عن الإحصاء السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 09:47 PM
تسجيل 1.142 وفاة جديدة"كورونا" أنهى حياة 177 ألفًا و759 أمريكيًا
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 177 ألفًا و759 حالة بزيادة 1.142 وفاة جديدة.
وأوضح المركز أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى خمسة ملايين و752 ألفًا و653 حالة، بزيادة 37.086 إصابة عن الإحصاء السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.
، "كورونا" أنهى حياة 177 ألفًا و759 أمريكيًا ،
المصدر : الخليج 365
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