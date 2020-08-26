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محمد بن مسعود - الدمام - وقع الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد أبونيان، عقدًا استثماريًا مع شركة جولف السعودية «الذراع الرئيس للاتحاد السعودي للجولف»، والذي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030، وخطط تنمية وازدهار رياضة الجولف في السعودية.
وأبرم العقد بين الطرفين من قِبل أبو نيان، وماجد سرور الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية في العاصمة الرياض، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، إذ يعد نادي ديراب للجولف الكائن في غرب مدينة الرياض، أول ملعب مزروع طبيعي في البلاد وأحد أكبر وأعرق الملاعب المعتمدة دوليًا منذ تأسيسه عام 1992.
لمدة 20 عامًا .. جولف السعودية ونادي ديراب يتفقان على الاستثمارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-26
وقع الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد أبونيان، عقدًا استثماريًا مع شركة جولف السعودية «الذراع الرئيس للاتحاد السعودي للجولف»، والذي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030، وخطط تنمية وازدهار رياضة الجولف في السعودية.
وأبرم العقد بين الطرفين من قِبل أبو نيان، وماجد سرور الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية في العاصمة الرياض، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، إذ يعد نادي ديراب للجولف الكائن في غرب مدينة الرياض، أول ملعب مزروع طبيعي في البلاد وأحد أكبر وأعرق الملاعب المعتمدة دوليًا منذ تأسيسه عام 1992.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:57 PM
وقع الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد أبونيان، عقدًا استثماريًا مع شركة جولف السعودية «الذراع الرئيس للاتحاد السعودي للجولف»، والذي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030، وخطط تنمية وازدهار رياضة الجولف في السعودية.
وأبرم العقد بين الطرفين من قِبل أبو نيان، وماجد سرور الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية في العاصمة الرياض، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، إذ يعد نادي ديراب للجولف الكائن في غرب مدينة الرياض، أول ملعب مزروع طبيعي في البلاد وأحد أكبر وأعرق الملاعب المعتمدة دوليًا منذ تأسيسه عام 1992.
، لمدة 20 عامًا .. جولف السعودية ونادي ديراب يتفقان على الاستثمار ،
المصدر : الخليج 365
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