تفاصيل التأشيرة السياحية السعودية … سعر التأشيرة السياحية في المملكة

التأشيرة السياحية السعودية، من أحدث التأشيرات التي أعلن عنها بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي والتي تهدف إلى فتح مصادر دخل غير نفطية وفق رؤية المملكة 2030؛تعد تأشير السياحة في المملكة من أيسر التأشيرات في الإجراءات حيث يمكن للراغب زيارة المملكة زيارة سريعة أو زيارة عائلية والتي لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكنك استخراج التأشيرة في دقائق معدودة وقد حددت المملكة عدد دول وصل إلى 49 دولة يمكنها عمل التأشيرة إلكترونياً أو عند الوصول من أحد المطارات التي سنذكرها لاحقاً في المقال.

التأشيرة السياحية السعودية

كما هو موضح فإن هناك 6 منافذ تستطيع استخراج التأشيرة السياحية منها عند الوصول إلى الأراضي السعودية وهم مطار الملك فهد بالدمام؛ مطار الملك عبد العزيز بجدة، مطار الملك خالد بالرياض؛ منفذ جسر الملك فهد البري؛ منفذ البطحاء البري، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

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الدول المسموح لها الزيارة السياحية للملكة

الصورة توضح الدول التي منحت التأشيرة المسماة بالسياحية للسعودية وبخلاف ما هو مذكور فهناك ممثلين عن السعودية للقيام بأعمال استخراج التأشيرة؛ من الملاحظ أن المملكة سمحت لغير المسلمين بالحصول على التأشيرة السياحية حيث إنها بدأت بتنشيط السياحة غير الدينية ولكن بشروط أن يكون اللبس محتشم ولا يشترط الحجاب.

سعر التأشيرة السياحية السعودية هو 440 ريال سعودي وتكون التأشيرة صالحة لمدة عام على أن لا يسمح للزائر بالمكوث داخل المملكة أكثر من ثلاثة أشهر، ويمكن لراغب العمرة أن يحصل كذلك على التأشيرة.