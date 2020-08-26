شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات.. حريق هائل يلتهم مستودعات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريق عدد من المستودعات بحي المحجر جنوب محافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغاً مساء اليوم، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع ، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

وتابع: "بالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات، إذ عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق للمواقع المجاورة، ولا زالت الفرق تعمل لإخماد الحريق بشكل تام، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل إصابات حتى الآن".