شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال عدم ظهور البيانات في «مدرستي»؟.. «التعليم» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التعليم، استمرار عملية تحديث البيانات الخاصة بالجداول وربط الطلاب والطالبات بفصولهم الافتراضية في منصة مدرستي. وقالت عبر "تويتر": "في حال عدم ظهور تلك البيانات؛ يمكن الدخول في وقت آخر إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث".

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