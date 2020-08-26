شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمه إلى لجان .. مكتب رئيس شؤون الحرمين يعمل على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد على منسوبي مكتب الرئيس العام ضرورة مضاعفة الجهود وتطويرها وتقديم الخدمات لكافة الوكالات والإدارات العامة في خدمة الحرمين الشريفين ومتابعة أعمالهم ودراسة المقترحات والمبادرات المرفوعة وإحالتها للجهات المختصة ومراجعة الإجراءات الإدارية بما يضمن تسهيل الخدمة وتجويدها بما يتوافق مع التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
كما وجه الرئيس العام بتكليف بدر بن صالح آل الشيخ مدير عام مكتب الرئيس العام لإنفاذ القرار وتفعيل دور اللجان ومتابعة أعمالها إدارياً وميدانياً، وتذليل التحديات وتعزيز الإيجابيات، والرفع إلى معاليه بالتوصيات لاعتمادها والتقارير للدورية، مؤكداً ضرورة تسخير كافة الطاقات والإمكانات بما يحقق الرؤى والتطلعات لخدمة أفضل لضيوف الرحمن.
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