وزير الخارجية الأمريكي: الإمارات صنعت التاريخ بإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل ويجب أن نحافظ على استمرار زخمها المزيد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، إن الإمارات صنعت التاريخ بإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل ويجب الحفاظ على استمرار زخمها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال تغريدة عبر تويتر، أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هدفت إلى تعزيز السلام والازدهار وكانت رحلة مثمرة.

وفي وقت سابق اليوم، بحث بومبيو مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ونفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

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والتقى بومبيو مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات، في أبوظبي وفقا لما ذكرته المتحدثة مورجان أورتاجوس في البيان.

وجاء بومبيو إلى الإمارات قادما من مملكة البحرين، حيث كانت ثالث محطاته ضمن الجولة التي شملت أيضا إسرائيل والسودان.

وقال بومبيو فور وصوله: "أبارك للإمارات توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وأعتبرها أهم خطوة باتجاه السلام في الـ25 عامًا الأخيرة".