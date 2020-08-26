أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع هبوط سعر المعدن الثمين عالميا.



وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 231.12 ريال (61.63 دولار)، مقابل 232.35 ريال (61.95 دولار)، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة، إلى 202.23 ريال (53.93 دولار) مقابل 203.31 ريال (54.21 دولار)، أمس.

وانخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 173.34 ريال (46.22 دولار) مقابل 174.26 (46.46 دولار) في سعر إغلاق أمس.

وبلغ سعر الأوقية 7188.75 ريال (1917 دولار)، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 1617 ريال (431.4 دولار).

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سعر الذهب عالميا

وعالميا، تراجع الذهب بينما ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يُدلي به جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1925.30 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات "يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأمريكي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول".

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة يلقيها باول غدا الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأمريكي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4% إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6% إلى 2178.14 دولار.