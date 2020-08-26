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هل حسابك في واتساب آمن ؟ اتبع هذه الخطوات الخمس
متابعات الخليج 365 - متابعة
الملايين يستخدمون تطبيق واتساب حول العالم، حيث يمكن وصفه أنه تطبيق التراسل الأكثر انتشارًا في العالم؛ ما يستوجب حفظه من الاختراق، ليظل آمنًا دون تسريب بياناتك على الإنترنت.
ونصح موقع “تايمز أوف إنديا” التقني، ببعض الإجراءات لجعل تطبيق واتساب أكثر أمانًا، ومنع الهاكرز من اختراقه.
ومن أهم تلك الإجراءات ما يلي:
1- حدد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك
2- تقييد إضافتك إلى مجموعات الدردشة دون إذن
3- إخفاء آخر ظهور لحالتك Last Seen
4- إضافة قفل حيوي لمنع الوصول كـ(البصمة)
5- حظر جهات الاتصال غير المرغوبة من إرسال الرسائل
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