الطيران المدني ينفي تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية.

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القرار في هذا الإجراء يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

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