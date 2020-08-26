مفاجأة صادمة.. السمنة تقلل مفعول لقاح كورونا وتزيد من خطر الوفاة

2020-08-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر بحث أجراه مجموعة رائدة من الخبراء العالميين، من أن المخاطر لمن يعانون من السمنة أكبر بكثير عما كان يعتقد من قبل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن دراسة شاملة اعتمدت على استخدام البيانات العالمية وجدت أن السمنة تزيد خطر الموت من كوفيد 19 بحوالي 50%، وربما تجعل اللقاح ضد المرض أقل فاعلية.

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معالجة السمنة أولًا:

وتوقعت الصحيفة، أن هذه الدراسة التي تم إجراؤها بتكليف من البنك الدولي، ستبدأ من الضغط على الحكومات لمعالجة السمنة بما في ذلك بريطانيا حيث وضع رئيس الحكومة بوريس جونسون نفسه على رأس حملة لتقليل أوزان البريطانيين.

والدراسة التي أجرتها جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، وجدت أن من يعانون من السمنة، ويتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 30، في خطر أكبر من كورونا بكل الطرق فخطر انتهائهم في مستشفى مصابين بكوفيد 19 تزداد بنسبة 113% وهم الأكثر احتمالًا للذهاب إلى العناية المركزة بنسبة 74%، وخطر أكبر للوفاة بنسبة 48% من الفيروس، فخطر الوفاة من كوفيد-19 لأشخاص الذين يعانون من السمنة أعلى بكثير عما كان يعتقد أي شخص من قبل.

مخاطر زيادة الوزن:

وقالت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة سمية صالح في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365”: بشكل عام السمنة تؤثر على الجسم لأنها تسهم في ضعف المناعة وبالتالي حدوث مضاعفات، وما يتعلق بكورونا واللقاح، فما جاء في الدراسة يمثل مؤشرًا خطيرًا، إذ لا بد من توعية أفراد المجتمعات على أهمية إنقاص الوزن بممارسة الرياضة والمشي وحرق السعرات والدهون، لأن هذه الأمور بالفعل تؤثر على الجسم – فمثلًا- نلاحظ أن الفتاة السمينة تشكو من ضعف إنتاج البويضات أو حدوث العقم والسبب زيادة الوزن، وبالتالي لا يستبعد أن يتأثر ذوو السُمنة من فيروس كورونا.

زيادة مخاطر الإصابة:

وأكدت صالح، أن جميع الأبحاث العلمية التي أجريت تشير إلى أن السمنة أو الوزن الزائد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة أو حتى الوفاة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب الأدلة التي توصلت لها هيئات الصحة العامة بعد مراجعة الدراسات الحالية، فإن الوزن الزائد يضع مصابي كورونا في خطر أكبر من المعاناة والحاجة إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة.

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