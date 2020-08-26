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2020-08-26 التعليم توضح آلية الحصول على بيانات المستخدم في منصة مدرستي أوضحت وزارة التعليم آلية الحصول عليه متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة التعليم آلية الحصول على اسم المستخدم على منصة مدرستي. وقالت التعليم في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأربعاء، إنه للدخول على بيانات الدخول على منصة مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ يرجى الدخول على موقع توكلنا واتباع الخطوات التالية: هنا. Advertisements طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية: قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

ما هي منصة مدرستي ؟ هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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