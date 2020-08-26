أمير مكة يطلع على الخطط التطويرية لوزارة الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على الخطط التطويرية لوزارة الحج وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة لتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، وذلك خلال استقباله بمقر الإمارة في جدة، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.

واستمع إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الماضي 1441، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية، مما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.

من جهة ثانية استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة أمس، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.

واستمع إلى شرح عن أعمال الوزارة خلال موسم حج العام الماضي 1441، التي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية، مما أسهم في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على خطط الوزارة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة لتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين.

إلى ذلك رأس الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

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وخلال الاجتماع قدمت الجهات المشاركة شرحا عن خططها المستقبلية لموسم حج العام المقبل، التي تشمل جوانب صيانة المرافق ومشاريع البنى التحتية، كما تمت مناقشة سبل تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بضيوف الرحمن بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لهم.

وناقش الاجتماع الخطوات التحضيرية لحلقة نقاش الحج السنوية، والتي تتناول فيها الجهات ذات العلاقة بعد نهاية حج كل عام، سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وكان الأمير خالد الفيصل، وجه بتشكيل لجنة تنفيذية للجنة الحج المركزية برئاسة نائبه، تجتمع بشكل دوري لمناقشة استعدادات وخطط الجهات لموسمي الحج والعمرة، والرفع بتوصياتها للجنة الحج المركزية.

ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية: