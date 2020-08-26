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بئر زمزم تبقي على جبل هندي في التوسعة الشمالية للمسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من المشاريع التوسعية للمسجد الحرام لا يزال جبل هندي في الناحية الشمالية شامخا، حيث فرضت مؤسسات ومقومات بئر زمزم الموجودة في منطقة الجبل محددات على فريق تصميم التوسعة السعودية الثالثة (التوسعة الشمالية) بالتعامل مع الجبل وعدم إزالته.

وأوضح أستاذ الحشود وعضو فريق تصميم التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف، الدكتور وائل حلبي، في لقاء افتراضي بموقع قبلة الدنيا، أن منطقة جبل هندي بالناحية الشمالية فيها بعض المحددات تحت الأرض، وضعت تحديا كبيرا حينها على فريق التصميم، بحيث يحقق أعمال التوسعة باحترافية أكثر، دون إزالة الجبل.

وأضاف أنه تم التعامل والاستفادة من المنطقة بعمل مصاطب متدرجة، كل دور فيه خدمات ودورات مياه، وأعلاها مصليات، إضافة إلى توفير الوصول إلى بعض المناطق الواقعة خلف مبنى التوسعة الثالثة، وبالتالي هذه المصاطب فيها أشياء وظيفية وجمالية وأشياء تتماشى مع طبيعة المكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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