رصد 35 مخالفة على محلات بيع اللحوم بالطائف

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وأوضحت أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات للذبح، وحفظ اللحوم بطريقة غير صحيحة، إضافة إلى انتهاء الشهادات الصحية للعاملين ورخص مزاولة النشاط للمنشأة.
ويأتي ذلك بهدف التأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومصادرها، وأنها خضعت للفحص البيطري قبل وأثناء وبعد الذبح، حفاظا على صحة المستهلك.
من جهة ثانية قدم مركز «تأكد» في محافظة الطائف خدماته لـ11966 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، والتي خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».
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