افتتاح 10 حدائق في مدينة الدمام نهاية العام الحالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن، تعمل أمانة المنطقة الشرقية على إنهاء 10 حدائق في مدينة الدمام، والمتوقع افتتاحها نهاية العام الحالي 2020.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الحدائق التي ستفتتح تتوزع في أحياء مختلفة في الدمام، مبينا أنها تتميز بوجود المسطحات الخضراء من خلال زراعة أنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات.

ونوه بأن الأمانة راعت عددا من الجوانب في إنشاء الحدائق عبر تخصيص مناطق لألعاب الأطفال، واختيار بعض الألعاب الخاصة بذوي الإعاقة والتنمية الذهنية، وتركيب أرضيات مطاطية للمحافظة على سلامة الأطفال، وتصميم مداخل خاصة للحدائق تسهل ممارسة الأنشطة بداخلها، وتثبيت مجسمات أرضية استرشادية وتحذيرية تراعي ذوي الإعاقة البصرية وتدلهم على المسارات داخل الحديقة.

ولفت إلى أنه تم تركيب حماية لمظلات ألعاب الأطفال بالقماش البولي إيثيلين المقاوم للعوامل الجوية المختلفة التي تتميز بالشكل الحديث، ووضع البرجولات الخشبية في مناطق الجلسات المصنوعة من الخشب البلاستيكي عالي المقاومة للعوامل الجوية، وتوزيع المقاعد الخرسانية والحاويات داخل الحدائق لتخدم الممرات الداخلية، والتي تتميز بتصميم ملائم من حيث اختيار الشكل الخارجي، إضافة إلى تركيب أسوار حول بعض الحدائق خارجيا لحماية الأطفال وتركيب لوحات تحذيرية وإرشادية.

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من جهة أخرى رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس 53 مخالفة، وذلك خلال 791 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية.

وأسفرت الجولات عن رصد 41 مخالفة عدم تقيد بالتدابير الصحية والوقائية، و11 مخالفة تكدس، إضافة إلى مخالفتي تكدس في مساكن العمالة، كما رفعت فرق النظافة في الأمانة 7512 طنا من النفايات، وإزالة 3994 م3 من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة حريصة على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وتطبيق خطة الأمانة، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الجولات الرقابية وأعمال الإصحاح البيئي في مدن ومحافظات المنطقة كافة.

10 حدائق سيتم افتتاحها: