شكرا لقرائتكم خبر استعادة 20 ألف م2 من الأراضي الحكومية بعيساوية الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت بلدية مركز العيساوية التابعة لأمانة منطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية، من إزالة تعديات على أراض حكومية في العيساوية وقراها، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستندات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطنين.

وأوضح رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي الغامدي أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمركز العيساوية على مساحة إجمالية 20,000 م2، تمثلت بإقامة أحواش بداخلها مبان وغرف وعقوم ترابية وخيام، وتمت إزالة التعديات كاملة وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكد المهندس الغامدي أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهماتها في إزالة أي موقع معتدى عليه دون تأخر أو تهاون، مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.